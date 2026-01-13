“Copriamo il freddo”: il Lions Club Ragusa Host dona coperte ai bambini di Marina di Acate

Un gesto semplice, ma capace di generare calore umano e rafforzare il senso di comunità. Il Lions Club Ragusa Host ha donato numerose coperte alle suore carmelitane del Bambin Gesù di Marina di Acate, nell’ambito del service solidale “Copriamo il freddo”, rivolto ai bambini e alle famiglie più fragili della fascia trasformata.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità di una benefattrice, che ha consentito al club service di intervenire in maniera concreta a sostegno di una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento educativo e umano per il territorio. Le religiose carmelitane, infatti, offrono quotidianamente accoglienza, ascolto e sostegno ai più piccoli che vivono situazioni di disagio, diventando per molti una vera e propria casa sicura.

Le coperte donate contribuiranno ad affrontare con maggiore serenità i mesi più rigidi dell’inverno, garantendo conforto e protezione ai bambini accolti nella struttura. Un aiuto concreto che va oltre l’aspetto materiale e che si traduce in attenzione, vicinanza e cura.

A rendere il momento ancora più significativo, anche il gesto di un socio Lions, che ha voluto donare penne e matite natalizie ai bambini: un piccolo regalo simbolico, capace di strappare sorrisi e regalare attimi di gioia autentica.

«Siamo profondamente orgogliosi di poter essere vicini, in modo concreto, ai bambini di Marina di Acate e alle suore carmelitane – ha dichiarato la presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti – che ogni giorno si dedicano con amore e dedizione a chi è più fragile. La solidarietà è il filo rosso che unisce tutte le nostre azioni. Crediamo che anche piccoli gesti possano avere un grande impatto, soprattutto quando nascono dalla collaborazione e dalla generosità. Donare una coperta, un sorriso, un po’ di calore umano significa accendere una speranza e costruire una comunità più inclusiva».

