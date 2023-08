Coppa Italia: il Ragusa Calcio espugna il De Simone di Siracusa

Il Ragusa Calcio espugna il De Simone di Siracusa nel turno preliminare di Coppa Italia.

Un atteggiamento positivo e determinato del Ragusa nonostante le avversità dimostrato dal fatto che non si sono lasciati influenzare dallo svantaggio iniziale e hanno continuato a giocare con determinazione. Il tecnico azzurro, Giovanni Ignoffo, ha apprezzato il modo in cui la squadra ha affrontato la partita, sottolineando l’importanza di testare le qualità dei giocatori e di crescere costantemente. Ignoffo riconosce anche la forza della squadra avversaria, il Siracusa, ma enfatizza l’importanza di non mollare mai, soprattutto in un torneo difficile come la Coppa Italia.

L’allenatore fa riferimento all’umiltà e alla volontà di fare del suo gruppo di giocatori e sottolinea che la squadra ha ancora spazio per migliorare.