Coop gruppo Radenza e lo “scontrino sospeso” portano in scena a Modica la solidarietà.

Ha fatto registrare il soldout lo spettacolo andato in scena il 22 Dicembre al teatro Garibaldi di Modica promosso dal progetto “Lo scontrino sospeso” di Modica.

Per questo Natale grazie all’intervento del Gruppo Coop di Radenza e della compagnia Teatrale

Sipario Blu, con “Minchia Signor Tenente” si portata in scena la solidarietà accompagnata da un

sorriso. La serata del 22 dicembre 2022 ha già fatto, grazie all’acquisto del biglietto, la Sua prima

opera bella. E’ stato infatti aiutato Giuseppe Galfo.

Lo Scontrino Sospeso è coadiuvato dal Movimento difesa del Cittadino a livello Nazionale, braccio destro di ogni iniziativa la Vice Presidente Nazionale Enrichetta Guerrieri, un connubio fra la stessa e l’ideatrice Alessia Sudano importante.

Negli ultimi anni, il progetto ha fatto grandi passi e siamo arrivati a realizzare interventi di grande importanza: dal segno alimentare e farmaceutico, all’acquisto del materiale scolastico, al

sostegno e affiancamento delle famiglie con bambini affetti da gravi patologie, il tutto con la

massima disponibilità dei partner presenti sul territorio, con le casse del progetto , e con il

fondamentale aiuto dei donatori.

Ogni anno, nel periodo Natalizio Lo Scontrino sospeso, si è adoperato per promuovere

iniziative volte ad aiutare le famiglie più bisognose e le stesse associazioni ricadenti sul territorio,

creando eventi volti ad alleggerire il momento storico che sta mettendo un po’ tutti in seria

difficoltà.

Riteniamo, conclude Alessia Sudano, che il mezzo teatrale possa essere molto utile per informare

sui tanti problemi sociali e, soprattutto, per sostenere fattivamente i più bisognosi. Crediamo molto

nello scambio delle esperienze e, in quest’ottica, ci piace mettere a disposizione il nostro progetto

per sensibilizzare il pubblico e per raccogliere i fondi.