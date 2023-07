Controllo del territorio: stretta sulla viabilità e sui “motorini truccati”

Il Questore della provincia di Ragusa, in collaborazione con il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha emesso specifiche ordinanze per attuare misure di vigilanza e controllo del territorio volte a prevenire la compromissione della vivibilità, della convivenza civile e della qualità della vita urbana. Queste misure sono state discusse durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura.

I CONTROLLI

Complessivamente, sono state identificate 28 persone, controllati 24 veicoli e elevate 26 contravvenzioni al Codice della Strada. Le sanzioni più significative riguardano l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e la mancata revisione dei veicoli. Inoltre, sono stati sottoposti a fermo amministrativo due veicoli guidati da persone che non avevano mai conseguito la patente di guida.

Per quanto riguarda i controlli sui ciclomotori, è stato disposto un fermo amministrativo per alterazioni delle caratteristiche costruttive (i cosiddetti “motorini truccati”) e sono state elevate 5 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada.