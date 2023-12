Controlli del territorio, denunciato un uomo per reati ambientali e 7 stranieri irregolari

Controlli straordinari da parte della polizia nei comuni di Vittoria, Comiso, Santa Croce e Modica.

Durante i controlli nelle zone rurali di Modica, gli agenti hanno individuato una colonna di fumo nero proveniente da un terreno, scoprendo che il proprietario stava bruciando materiale plastico, in particolare pneumatici. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per combustione illecita dei rifiuti.

ALTRI CONTROLLI



Inoltre, in linea con quanto discusso nel Comitato orovinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, sono stati organizzati specifici servizi straordinari di controllo del territorio, in collaborazione con i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Durante questi servizi, sono stati individuati 7 stranieri che dopo le verifiche effettuate dall’ufficio Immigrazione della Questura, sono stati espulsi dal territorio nazionale perché irregolari.