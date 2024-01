Controlli a tappeto della polizia: controllate 2342 persone, denunciato anche il titolare di un esercizio pubblico

Attività di controllo da parte della polizia in tutta la provincia. L’attività ha coinvolto anche controlli su esercizi pubblici, con il titolare di uno di essi denunciato all’autorità giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni della licenza.

I CONTROLLI



Nel complesso, la polizia ha identificato 2342 persone, controllato 1080 veicoli, accertato 79 infrazioni al codice della strada e contestato violazioni. Sono state denunciate 28 persone, mentre 15 sono state tratte in arresto in flagranza di reato o in esecuzione di misure emesse dall’autorità giudiziaria. Sono stati effettuati anche 464 controlli domiciliari su soggetti sottoposti a misure restrittive o di prevenzione.

I controlli sono stati eseguiti, in particolare, a Vittoria, Comiso e Modica per rafforzare la sicurezza lungo le strade. Le operazioni hanno previsto posti di blocco lungo le principali arterie stradali, perquisizioni personali e sui veicoli e attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile per prevenire lo spaccio di stupefacenti.