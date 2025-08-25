«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Contributi prestiti al consumo: la Regione siciliana amplia la platea, inclusi anche auto e moto elettriche
25 Ago 2025 17:00
Buone notizie per le famiglie siciliane: si amplia la platea dei beneficiari del contributo regionale a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo destinati all’acquisto di beni durevoli. L’Irfis, per conto della Regione Siciliana, ha ufficializzato l’estensione del provvedimento anche a auto e moto di cilindrata superiore rispetto a quanto previsto inizialmente, includendo anche veicoli elettrici.
Si tratta di una misura prevista dall’articolo 38 della legge regionale n. 3 del 30 gennaio 2025, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul Fondo Sicilia.
Auto e moto più potenti ora ammesse al contributo
Con la modifica appena introdotta, rientrano tra i beni finanziabili: autoveicoli fino a 1600 cc (prima il limite era di 1200 cc), motoveicoli fino a 250 cc (inizialmente fissato a 125 cc), auto elettriche con potenza omologata fino a 100 kW, moto elettriche fino a 35 kW.
Questa estensione permette l’accesso al contributo anche a chi ha già acquistato – o intende acquistare a breve – veicoli a maggiore potenza o elettrici, ampliando significativamente il bacino dei potenziali beneficiari.
Scadenza prorogata al 31 dicembre 2025
Un’altra novità riguarda la proroga dei termini per la presentazione delle domande: la nuova scadenza è fissata alle ore 12 del 31 dicembre 2025, offrendo più tempo ai cittadini per accedere al beneficio.
Il contributo è rivolto ai residenti in Sicilia con un ISEE non superiore a 30.000 euro. Si configura come un sostegno concreto per chi ha difficoltà ad accedere al credito, in un contesto economico ancora complesso.
Come funziona il contributo
Il contributo non va a coprire l’intero importo del prestito, ma abbatte gli interessi, alleggerendo le rate mensili e rendendo più sostenibile il pagamento. È destinato esclusivamente ai prestiti finalizzati all’acquisto di beni durevoli, quindi non a spese generiche..
© Riproduzione riservata