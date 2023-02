Contributi per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili: ecco come presentare le domande

Dal 1° febbraio 2023 è possibile presentare presso l’INPS le domande per avere un contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità.

I REQUISITI PER LA DOMANDA

Per ottenere il contributo bisogna essere in possesso di alcuni requisiti, tra cui l’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2023.

Questi utenti, per il rilascio dell’ISEE, possono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), anche in modalità precompilata, accedendo al sito INPS.



La dichiarazione può essere presentata anche presso i comuni o rivolgendosi al CAF, muniti, a

seconda dei casi, di apposito mandato o delega.

Per maggiori informazioni sulla compilazione della DSU e sulla relativa attestazione ISEE basta accedere al sito dell’INPS e collegarsi ai link specifici.