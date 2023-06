Conto alla rovescia per l’apertura del tratto Ispica Modica. Sotto accusa l’arte del rimando

Conto alla rovescia sì, proprio sì. Perchè se debbono essere rispettate le assicurazioni date tre settimane fa, in una sede istituzionale di tutto rispetto quale è l’Ars, al deputato regionale Nello Dipasquale dall’Assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, il termine per l’apertura è quello della metà del mese di luglio. “Non faremo sconti. Un giorno prima sì, un giorno dopo no” – è lapidario Dipasquale su questo argomento. “Ci è stato detto che i lavori sono solo nella fase degli ultimi interventi di rifinitura, quindi, dovremmo esserci. Comunque non abbasserò la guardia come non mi fermo sulla necessità di proseguire con il Lotto 9, quello che collegherà Modica con Scicli. Ho lottato nel 2016, ai tempi del presidente Crocetta, per ottenere il finanziamento di oltre 200 milioni di euro che venne destinato per costruire il tratto Rosolini-Modica”.

Attenzione massima sui tempi di apertura al traffico che era stata data per certa a fine settembre dello scorso anno prima e dopo nella primavera 2023.

Dopo l’apertura al traffico nel 2021 del tratto Rosolini-Ispica (finanziato per 286 milioni di euro) si attende il proseguo dei dieci chilometri e l’ultimazione dei lavori. Lavori che vanno avanti nonostante le difficoltà finanziarie degli ultimi mesi con i mancati pagamenti alla ditta Cosedil che ha chiesto il rispetto degli accordi vista la sua posizione di soggetto in prima linea avente a che fare con ditte di indotto che eseguono quei lavori di movimento nei terreni attraversati dalla costruenda autostrada. Un asse viario fondamentale per lo sviluppo del sud-est dell’isola legato a tortuosi tragitti per coprire tratte limitate di strade con tempi di percorrenza fuori da ogni logica di sviluppo del territorio. Territorio dimenticato per decenni e tenuto buono con il contentino delle promesse che portano la firma di amministratori e politici di turno.