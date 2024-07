Conto alla rovescia per il Medfest di Buccheri: al via la 27esima edizione

Inizia il conto alla rovescia per la 27ma edizione del Medfest di Buccheri, un evento tanto atteso e di grande importanza per la Sicilia. Quest’anno, l’amministrazione comunale ha affidato la direzione artistica a Gianfranco Rafalà, responsabile nazionale Asi – Area Cultura – Settore Rievocazione Storica, che collaborerà con l’assessore allo Spettacolo Antonino Trigila per raggiungere gli obiettivi qualitativi programmati. Il sindaco Alessandro Caiazzo ha espresso il suo ringraziamento per l’impegno profuso da Rafalà e Trigila.

Nonostante la lunga storia di 27 anni, il MedFest continua a rinnovarsi e quest’anno avrà una forte inclinazione internazionale. Accanto ai tradizionali spettacoli delle associazioni locali e dei gruppi partecipanti, l’evento ospiterà artisti provenienti da Portogallo e Francia, che arricchiranno il festival con la loro musica e performance, portando una ventata di internazionalità in Sicilia.

Il primo appuntamento sarà il XII festival dei Tamburi, che si terrà il pomeriggio del 16 agosto. I partecipanti sfileranno dalla scalinata di S. Antonio e proseguiranno in corteo per le vie del borgo. Il giorno successivo, sabato 17 agosto, alle 18:00, si apriranno il mercato medievale, gli stand enogastronomici, le botteghe, le tabernae e il mercato artigianale. Il festival trasporterà Buccheri indietro nel tempo fino alla chiusura notturna di domenica, che sarà accompagnata dai tradizionali spettacoli pirotecnici.

