Continuavano a violare le prescrizioni imposte: un arresto a Vittoria e uno a Ragusa

Violazioni delle prescrizioni in materia di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La polizia ha arrestato due persone e ne ha denunciata un’altra. Durante l’ultima settimana sono stati intensificati i controlli a Vittoria, Modica e Comiso. Complessivamente, gli agenti hanno effettuato 255 verifiche presso i domicili dei destinatari delle misure limitative per verificare se tali misure venissero osservate.

Costoro, salvo specifiche autorizzazioni dell’Autorità Giudiziaria, non possono mai uscire da casa, mentre i sorvegliati speciali e gli affidati in prova al servizio sociale, hanno l’obbligo di stare presso i propri domicili durante le ore serali e notturne.

UN ARRESTO A RAGUSA

In particolare, a Ragusa un cittadino di 36 anni, precedentemente sottoposto al regime di Affidamento in prova al Servizio Sociale, è stato arrestato dalla Squadra Mobile a Ragusa. Questo provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa in seguito alle numerose violazioni commesse. L’uomo aveva minacciato ed effettuato altri reati, come ad esempio il furto e le lesioni, ai danni del suo datore di lavoro, oltre a non rispettare le prescrizioni relative al suo affidamento in prova. Il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver esaminato l’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, ha deciso di sospendere il beneficio e di trasferire l’uomo nel carcere di Ragusa.

UN ARRESTO A VITTORIA

Un altro caso si è verificato a Vittoria. Un uomo di 41 anni, precedentemente condannato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e porto abusivo di armi, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria. Aveva beneficiato in passato dell’Affidamento in prova ai Servizi Sociali ma è diventato protagonista di condotte violente in ambito familiare. In seguito all’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, il Tribunale di Sorveglianza di Siracusa ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura, con conseguente Ordine per la carcerazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’uomo è stato quindi condotto in carcere.

A Ragusa, un uomo di 71 anni, sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale non è stato trovato a casa durante un controllo effettuato dalla Polizia di Stato. E’ stato denunciato il caso all’Autorità Giudiziaria.