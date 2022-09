Continuano senza sosta i lavori di messa in sicurezza dello Stadio di Vittoria ‘Gianni Cosimo’. Anche la dirigenza è impegnata nei lavori di manutenzione di alcune parti della struttura, al fine di permettere alla Commissione di valutare positivamente ed ottenere il nulla osta per l’agibilità dello Stadio. Presumibilmente la gara contro lo Scordia in programma il 9 ottobre 2022 potrà essere disputata tra le mura amiche.



Sarà, invece, ancora lo Stadio di Mazzarrone ad ospitare il Vittoria nella gara casalinga contro l’Avola il prossimo 2 ottobre. Grazie alla disponibilità della dirigenza e del Comune etneo. I ticket disponibili saranno esclusivamente 386 (trecentottantasei) in prevendita.



“Una settimana in più di riposo – commenta il tecnico biancorosso Alessio Catania – ci ha permesso di far recuperare qualche lieve acciaccato e di allenarci con maggiore continuità. Nei prossimi giorni valuteremo con il mio staff quale potrebbe essere la formazione da schierare contro l’Avola. Siamo consapevoli che domenica affronteremo un’ottima squadra. Ecco perché in questi giorni dovremo lavorare con il massimo della concentrazione per arrivare a domenica pronti per una bella sfida, di quelle che vale la pena pagare il biglietto d’ingresso. Sono queste le partite che ci danno il senso compiuto del valore della nostra squadra”.