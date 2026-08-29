Continua il botta e risposta politico a Modica: Forza Italia accusa Nigro, “Parla per invidia”

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Non si spegne lo scontro politico a Modica. Dopo l’intervento del consigliere comunale di Siamo Modica Paolo Nigro, che aveva parlato provocatoriamente di un “commissariamento” della sindaca Maria Monisteri da parte del suo stesso partito, arriva la replica di Forza Italia Modica.

E i toni sono tutt’altro che concilianti.

Secondo la segreteria cittadina di Forza Italia, negli interventi di Nigro ci sarebbe una “acrimonia costante contro la sindaca Maria Monisteri”, alla quale questa volta si aggiungerebbe anche, secondo il partito, una “buona dose di invidioso livore” nei confronti dell’assessore Mommo Carpentieri e dello stesso partito azzurro.

La provocazione del “commissariamento”, lanciata da Nigro dopo l’accensione dei fari al Pietro Scollo e gli sviluppi sulla piscina comunale, viene quindi rispedita al mittente.

Forza Italia difende infatti il rapporto tra la sindaca e il nuovo assessore, parlando di “lavoro di squadra” e sottolineando come all’interno del partito prevalgano collaborazione, confronto e ascolto.

“Il consigliere Nigro – scrive Forza Italia – deve aver dimenticato cosa significa quel ‘lavoro di squadra’ all’interno di un partito dove vige la collaborazione e non un regime dittatoriale con uno che comanda e gli altri che eseguono”.

Una risposta che non si limita dunque a contestare il merito delle accuse, ma entra direttamente nel terreno politico, mettendo in discussione anche il percorso dello stesso Nigro.

Il riferimento è alla sua esperienza politica: secondo Forza Italia, la sua storia sarebbe infatti maturata proprio all’interno di partiti caratterizzati da dialettica, ascolto e confronto.

Poi la stoccata finale: “Ma questo Nigro da qualche anno – e magari su richiesta – lo ha dimenticato, cancellato e, forse, anche abiurato”.

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