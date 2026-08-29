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Dopo incidente, c.da Cannizzara a Modica è al buio da una settimana: “Situazione pericolosa per i residenti”
29 Ago 2026 09:26
Un incidente ha danneggiato il quadro elettrico dell’illuminazione pubblica. Spenta una porzione di strada di oltre un chilometro e mezzo
Da circa una settimana C.da Cannizzara è completamente al buio dopo il tramonto, a seguito di un incidente stradale che ha danneggiato il quadro elettrico dell’illuminazione pubblica.
Il guasto ha lasciato senza illuminazione un tratto di oltre un chilometro e mezzo, dal ristorante Vecchio Mulino fino alla scuola, creando non pochi disagi ai residenti della zona. La mancanza di illuminazione preoccupa soprattutto per le condizioni di sicurezza della strada, particolarmente frequentata anche nelle ore serali.
A rendere la situazione ancora più delicata è la presenza di numerose auto parcheggiate lungo la carreggiata, legata anche all’afflusso dei clienti del ristorante. Con la strada completamente al buio, la visibilità per chi percorre quel tratto si riduce sensibilmente e aumenta la preoccupazione di chi vive nella contrada.
Dopo una settimana, i residenti chiedono quindi che l’intervento di riparazione venga effettuato al più presto e che l’illuminazione possa tornare a funzionare regolarmente.
A farsi portavoce delle richieste degli abitanti è il vicepresidente del Consiglio comunale di Modica Alecci, che ha raccolto le numerose segnalazioni arrivate dalla contrada.
“Dopo il tramonto cala il buio pesto, mettendo in grave pericolo la sicurezza stradale e più in generale la serenità dei tantissimi residenti della zona”, denuncia Alecci, che si rivolge alla sindaca chiedendo di intervenire con i referenti della ditta e velocizzare le operazioni di riparazione.
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