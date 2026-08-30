Addio a Gino Digrandi: una vita di lavoro, stima e generosità

La comunità ragusana perde una figura conosciuta e stimata: si è spento all’età di 88 anni Gino Digrandi.Storico elettrauto, per decenni ha rappresentato un autentico punto di riferimento per tantissimi cittadini e colleghi artigiani, distinguendosi non solo per la grande competenza e la passione per il proprio lavoro, ma soprattutto per la straordinaria disponibilità, il garbo e l’animo generoso che lo hanno sempre accompagnato. Un uomo d’altri tempi, laborioso e dal sorriso cordiale, che ha saputo farsi voler bene e lasciare un ricordo positivo.Gino Digrandi lascia la moglie, i figli Giovanni e Marcello, le nuore Carmela e Rita, i nipoti Claudia e Daniele e i parenti tutti.I funerali saranno celebrati lunedì 31 agosto, alle ore 16:00, presso la parrocchia della Sacra Famiglia a Ragusa, con partenza dalla sua abitazione di via Ercolano.La redazione di RagusaOggi si stringe con affetto al dolore della famiglia, porgendo le più sentite condoglianze ai figli Giovanni e Marcello, quest’ultimo stimato collega giornalista, e a tutti i loro cari in questo momento di profondo cordoglio.[image: image.png]