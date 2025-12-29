Consumi natalizi in crescita in Sicilia: +1,9% nel 2025. Saldi al via dal 3 gennaio

Consumi natalizi in crescita in Sicilia e aspettative positive per l’avvio dei saldi invernali. È il quadro tracciato da Confcommercio Sicilia che diffonde i dati relativi al Natale 2025 e annuncia ufficialmente l’inizio dei saldi, fissato nell’Isola per il 3 gennaio 2026, con conclusione il 15 marzo.

Secondo l’ufficio studi di Confcommercio, i consumi natalizi hanno registrato a livello regionale un incremento dell’1,9% rispetto al 2024, un dato che assume particolare rilievo alla luce del contesto economico ancora complesso e segnato dai rincari. Un segnale di fiducia, sostenuto anche dall’utilizzo delle tredicesime, ma accompagnato da una maggiore prudenza nella gestione del budget familiare.

La spesa media per i regali si è infatti attestata tra i 190 e i 200 euro, confermando un approccio più attento e selettivo da parte dei consumatori siciliani. Tra i prodotti più acquistati emergono quelli enogastronomici, che rappresentano il 18,5% degli acquisti, seguiti dagli articoli per la cura della persona con il 14,1%. Tengono anche abbigliamento e calzature, che si fermano al 12,2%, insieme a elettronica, abbonamenti streaming e gioielli.

Uno dei dati più significativi riguarda il ritorno al commercio fisico: il 64% dei consumatori ha scelto di effettuare gli acquisti nei negozi di prossimità, confermando come l’esperienza diretta, il rapporto di fiducia e il contatto umano continuino a rappresentare un valore aggiunto rispetto all’e-commerce. Cresce anche l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale per orientare le scelte di acquisto, ma senza scalfire il ruolo centrale dei negozi sul territorio.

Ora l’attenzione si sposta sui saldi invernali, che prenderanno il via sabato 3 gennaio. Le aspettative sono di una buona affluenza, con consumatori sempre più orientati verso acquisti consapevoli e prodotti di qualità, approfittando degli sconti per beni che durante l’anno risultano più costosi.

Confcommercio Sicilia invita però alla massima attenzione sulla trasparenza dei prezzi, ricordando che la normativa impone l’indicazione del prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti all’avvio degli sconti, per evitare promozioni ingannevoli. Nell’Isola resta inoltre la possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, offrendo così maggiore flessibilità sia agli esercenti che ai consumatori.

