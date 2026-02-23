L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
Consorzio Olio Dop Monti Iblei, Giuseppe Arezzo riconfermato presidente per il quinto mandato
23 Feb 2026 09:41
Il Consorzio di Tutela Olio DOP Monti Iblei ha ufficializzato il nuovo consiglio di amministrazione, confermando alla presidenza Giuseppe Arezzo per il quinto mandato consecutivo. Alla vicepresidenza è stato nominato Salvatore Cutrera.
Una scelta nel segno della continuità che rafforza la guida del consorzio in una fase cruciale per il settore olivicolo siciliano, chiamato a confrontarsi con le sfide della sostenibilità, dei cambiamenti climatici e della competitività sui mercati nazionali e internazionali.
Arezzo: “Innovazione, sostenibilità e promozione le nostre priorità”
Giuseppe Arezzo, figura di riferimento nel panorama olivicolo dei Monti Iblei, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e delineato le linee guida del nuovo mandato triennale.
«Sono onorato di guidare questo consorzio che rappresenta una parte importante del settore olivicolo – ha dichiarato –. Il mio mandato sarà nel segno della continuità. Ringrazio tutti i componenti del consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami. Siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare».
Il presidente ha posto l’accento sulle priorità strategiche: «Oggi più che mai è fondamentale rispondere con capacità di innovazione, programmazione e dinamismo ai cambiamenti in atto. La sostenibilità ambientale, la promozione dell’olio e i mutamenti climatici saranno al centro della nostra azione».
Un programma che mira a rafforzare il posizionamento dell’olio DOP Monti Iblei, valorizzandone qualità, tracciabilità e identità territoriale.
Il nuovo consiglio di amministrazione
Accanto al presidente Arezzo e al vicepresidente Cutrera, il nuovo CdA del consorzio è composto da Orazio Covato, Vito Di Vita, Sebastiano Giaquinta, Thierry Iemolo, Nicola Inchisciano, Giorgio Rollo, Giuseppe Rosso, Martina Sallemi, Francesco Scollo e Giuseppe Vivera.
Nel comitato tecnico figurano Giuseppe Cicero, Francesco Scollo e Giuseppe Vivera, mentre la revisione contabile è affidata a Emanuela Liuzzo Lasagna.
Il consorzio si avvale inoltre di sei rappresentanti di zona che garantiscono il collegamento con le diverse sottozone di produzione: Enzo Carpino per la Val d’Anapo, Giosuè Catania per il Calatino, Raffaele Sallemi per la Valle dell’Irminio, Vito Di Vita per la sottozona Gulfi, Giovanni Galioto per Monte Lauro e Giovanni La Via per la Trigona Pancali.
