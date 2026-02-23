Consorzio Olio Dop Monti Iblei, Giuseppe Arezzo riconfermato presidente per il quinto mandato

Il Consorzio di Tutela Olio DOP Monti Iblei ha ufficializzato il nuovo consiglio di amministrazione, confermando alla presidenza Giuseppe Arezzo per il quinto mandato consecutivo. Alla vicepresidenza è stato nominato Salvatore Cutrera.

Una scelta nel segno della continuità che rafforza la guida del consorzio in una fase cruciale per il settore olivicolo siciliano, chiamato a confrontarsi con le sfide della sostenibilità, dei cambiamenti climatici e della competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Arezzo: “Innovazione, sostenibilità e promozione le nostre priorità”

Giuseppe Arezzo, figura di riferimento nel panorama olivicolo dei Monti Iblei, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e delineato le linee guida del nuovo mandato triennale.

«Sono onorato di guidare questo consorzio che rappresenta una parte importante del settore olivicolo – ha dichiarato –. Il mio mandato sarà nel segno della continuità. Ringrazio tutti i componenti del consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami. Siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare».

Il presidente ha posto l’accento sulle priorità strategiche: «Oggi più che mai è fondamentale rispondere con capacità di innovazione, programmazione e dinamismo ai cambiamenti in atto. La sostenibilità ambientale, la promozione dell’olio e i mutamenti climatici saranno al centro della nostra azione».

Un programma che mira a rafforzare il posizionamento dell’olio DOP Monti Iblei, valorizzandone qualità, tracciabilità e identità territoriale.

Il nuovo consiglio di amministrazione

Accanto al presidente Arezzo e al vicepresidente Cutrera, il nuovo CdA del consorzio è composto da Orazio Covato, Vito Di Vita, Sebastiano Giaquinta, Thierry Iemolo, Nicola Inchisciano, Giorgio Rollo, Giuseppe Rosso, Martina Sallemi, Francesco Scollo e Giuseppe Vivera.

Nel comitato tecnico figurano Giuseppe Cicero, Francesco Scollo e Giuseppe Vivera, mentre la revisione contabile è affidata a Emanuela Liuzzo Lasagna.

Il consorzio si avvale inoltre di sei rappresentanti di zona che garantiscono il collegamento con le diverse sottozone di produzione: Enzo Carpino per la Val d’Anapo, Giosuè Catania per il Calatino, Raffaele Sallemi per la Valle dell’Irminio, Vito Di Vita per la sottozona Gulfi, Giovanni Galioto per Monte Lauro e Giovanni La Via per la Trigona Pancali.

© Riproduzione riservata