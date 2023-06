Consorzi di Bonifica: alla provincia di Ragusa destinati 112 mila euro per la manutenzione idrica

Buone notizie per il consorzio di bonifica di Ragusa. E’ stato approvato dall’Ars un emendamento da 112 mila euro che permetterà di intervenire sul potabilizzatore di Modica. Si tratta, in tutto, di una somma da un milione e 512 mila euro per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica per fronteggiare i fenomeni di criticità idrica in Sicilia. Il modicano è la zona che dal 2021 forse ha sofferto di più il problema idrico. Ma somme sono destinate anche al potabilizzatore di Acate a cui sono destinati per la condotta idrica 250 mila euro.

L’emendamento da 112 mila euro prevede che l’erogazione dell’acqua nei territori di San Giacomo, Frigintini e Modica possa tornare alla normalità.

Nel dettaglio l’emendamento da 112 mila euro verrà così distribuito: 37 mila euro per la riparazione delle condotte; 20 mila euro per l’allaccio del Pozzo S.Vito all’acquedotto rurale S.Rosalia; 10 mila euro per il ripristino dell’impianto elettrico delle linee di produzione dell’acquedotto rurale S.Rosalia; 30 mila euro per l’acquisto e l’installazione di agitatori e soffianti per impianto di potabilizzazione; 15 mila euro per l’acquisto di materiale vario per interventi di manutenzione urgenti.