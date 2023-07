Consiglio Modica, Maria Monisteri: “Al lavoro per la città”

Maggioranza compatta al Consiglio Comunale di Modica, e il sindaco Maria Monisteri ha rilasciato una dichiarazione emozionante in occasione di questo importante evento. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’insediamento del consiglio comunale e delle elezioni che hanno portato Maria Cristina Minardo alla presidenza, Giovanni Alecci come vice e Miriam Franzò come terzo componente della segreteria. Ha anche evidenziato l’avvio degli organismi consiliari, che segna l’inizio del completo percorso istituzionale del comune.

La sindaca ha augurato a Maria Cristina Minardo un buon lavoro, sottolineando che la piena sinergia tra le istituzioni rappresentate è fondamentale per agire a favore della città con l’unico obiettivo di Modica. Ha notato l’emozione nei volti di coloro che sono entrati nell’aula consiliare per la prima volta e di coloro che sono tornati dopo esperienze passate. Maria Monisteri ha condiviso la sua emozione come primo cittadino, sottolineando il lavoro intenso che devono portare avanti ogni giorno e la responsabilità e la soddisfazione che deriva da questo ruolo di grande onore nel rappresentare Modica.

La sindaca ha ringraziato Maria Cristina Minardo per le belle parole spese nei suoi confronti, sottolineando l’importanza di un rapporto istituzionale solido e duraturo. Ha evidenziato che i voti in aula per l’elezione di Maria Cristina Minardo e degli altri membri certificano la tenuta e la compattezza della maggioranza, la capacità di lavorare in gruppo e in squadra e la coesione come elemento distintivo del loro lavoro.

Durante la seduta, Maria Monisteri ha anche prestato giuramento, provando quasi più emozione rispetto al momento del suo insediamento come sindaco. Ha colto l’occasione per presentare ufficialmente alla città la squadra assessoriale che lavorerà insieme a lei, al consiglio e agli organi consiliari. Il suo proposito è quello di avvicinare la cosa pubblica ai cittadini, facendo capire che la responsabilità della città appartiene a ogni singolo modicano, e che sono pronti a prendersene cura.

L’inizio del Consiglio Comunale di Modica segna un nuovo capitolo nell’amministrazione della città, con il sindaco Maria Monisteri che si impegna a lavorare in sinergia con gli altri rappresentanti istituzionali per il bene di Modica. Questa nuova fase si presenta come un’opportunità per promuovere la crescita e lo sviluppo della città, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di consolidare il ruolo di Modica come una comunità accogliente e in continua evoluzione.