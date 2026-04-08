Consiglio comunale aperto a Modica per parlare di centro storico: appuntamento il 15 aprile

Il centro storico di Modica ancora al centro del dibattito politico e cittadino. Negli ultimi mesi, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni e gli approfondimenti – anche sulle pagine di Ragusa Oggi – che hanno messo in luce le difficoltà vissute quotidianamente da residenti e operatori economici: dalla progressiva desertificazione commerciale alle criticità legate alla viabilità, passando per gli episodi di furti e atti vandalici.

Un quadro complesso, che racconta di un cuore antico della città sempre più in affanno, stretto tra la necessità di tutela e quella di rilancio. Le saracinesche abbassate, le difficoltà delle piccole attività e una minore presenza di flussi costanti durante tutto l’anno sono solo alcuni dei segnali di un disagio che da tempo chiede risposte concrete.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa del presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, che ha deciso di aprire un momento di confronto diretto con il tessuto economico e sociale della città. Nei giorni scorsi si è infatti tenuto un incontro con le rappresentanze di CNA e Confcommercio, chiamate a portare la voce dei commercianti in vista del prossimo Consiglio comunale aperto. Erano presenti il sindaco Maria Monisteri, l’assessore al centro storico Piero Armenia e l’intera giunta.

Un momento di ascolto e dialogo, durante il quale sono emerse criticità ma anche proposte per il rilancio del centro storico e del commercio di prossimità. Le associazioni di categoria hanno sottolineato la necessità di interventi mirati, capaci di coniugare vivibilità, attrattività turistica e sostegno alle attività economiche.

“Mi sono fatta portavoce dell’esito della capigruppo, convocata in urgenza qualche giorno fa, a seguito della formalizzazione della richiesta di consiglio comunale aperto sul tema del Centro Storico – ha dichiarato Mariacristina Minardo –. Ho cercato di fare mie le varie richieste venendo incontro alle esigenze dei molti. Così il Consiglio comunale in seduta aperta verrà convocato per mercoledì 15 aprile alle ore 18:00”.

La decisione di convocare un consiglio comunale aperto rappresenta un segnale importante: l’obiettivo è quello di coinvolgere non solo le istituzioni, ma anche cittadini, commercianti e associazioni in un percorso condiviso. Un’occasione per mettere sul tavolo idee, criticità e possibili soluzioni, cercando di invertire una tendenza che rischia di impoverire uno dei luoghi più identitari della città. Il prossimo 15 aprile sarà un primo banco di prova per capire se e come si potrà costruire una strategia di rilancio davvero efficace e condivisa.

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