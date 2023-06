Consiglio Acate: Cristina Cicero eletta presidente

Cristina Cicero è la nuova presidente del consiglio comunale di Acate. È stata eletta, con gli undici voti della maggioranza, nella seduta di insediamento del consiglio comunale di Acate che si è svolta ieri sera, nella sala consiliare all’interno del castello dei principi di Biscari.

Alla vicepresidenza è stato eletto Simone Caruso, indicato dalla minoranza, esponente della lista “Giovanni Caruso sindaco” che ha eletto i 5 consiglieri della minoranza, compreso lo stesso Giovanni Caruso, già sindaco di Acate per dieci anni (2003 – 2013), che è entrato in consiglio comunale come candidato sindaco più votato dopo l’eletto Gianfranco Fidone. Simone Caruso è stato eletto con 15 voti, raccogliendo il consenso unanime sia della maggioranza che dell’opposizione.

LA VICEPRESIDENZA ALL’OPPOSIZIONE: AD ACATE, UN GESTO DI GARBO ISTITUZIONALE



Ad Acate, quasi sempre nel recente passato (eccezion fatta per il quinquennio 29013 – 2018) la vicepresidenza è stata appannaggio della minoranza, con un gesto di “garbo istituzionale” che coinvolge tutti gruppi politici e tutti i componenti del consiglio comunale. Acate rappresenta un’eccezione: in molti altri comuni, invece, tutte le cariche istituzionali sono appannaggio della maggioranza, che non lascia spazi ad altre figure.

Giovanni Caruso è intervenuto in aula spiegando che avrebbe presenziato solo alla prima seduta consiliare e che avrebbe presto rassegnato le dimissioni, per permettere l’ingresso in consiglio comunale di altri consiglieri eletti nella sua lista. Questa mattina ha già presentato la lettera di dimissioni. Al suo posto subentrerà nella prossima seduta, Gaetano Castiglione.



Cristina Cicero era stata nominata assessore dal neosindaco Fidone. Si è dimessa dalla carica per assumere quella di presidente. Al suo posto subentrerà come assessore Dafne Lantino (anch’essa consigliera comunale) che avrà le sue stesse deleghe: Sport, Turismo e Marina di Acate.

Gli altri assessori in carica sono: il vicesindaco Gianfranco Ciriacono, espressione di Fratelli d’Italia, che ha le deleghe ai servizi sociali, sviluppo economico e agricoltura; Daniele Gallo (Ecologia, Ambiente, Manutenzioni, Lavori pubblici); Giuseppe Raffo (Cultura, Pubblica Istruzione, Spettacolo); Lucia Carnemolla (Personale, Polizia municipale, Bilancio, Protezione civile)