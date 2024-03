Consegnati i lavori della pista ciclabile lungo la riviera Kamarina a Scoglitti

Sono stati consegnati i lavori della pista ciclabile lungo la riviera Kamarina a Scoglitti. L’opera è stata finanziata attraverso due segmenti di finanziamento distinti: uno dal ministero delle Infrastrutture e uno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). il primo con Dm 344 del 12 agosto 2020 da parte del ministero delle Infrastrutture per un importo di 227mila euro; il secondo con la misura M5 C2 I.2.1 “Rigenerazione urbana” del Pnrr per un importo di mezzo milione di euro.

Le ditte responsabili dell’esecuzione dei lavori sono la Itaca soc. coop. e la Descat srl. L’obiettivo non è solo la creazione della pista ciclabile, ma anche la riqualificazione dell’intera area urbana circostante.

IL PROGETTO

Il progetto include la realizzazione di una ciclostazione per il parcheggio delle biciclette, arredi urbani, aree giochi per bambini, piazzole di sosta e una terrazza panoramica con vista sul mare. Inoltre, è prevista la costruzione di una fontana chiamata Water walking, che diventerà un punto focale del nuovo spazio urbano accanto alla ciclovia.

