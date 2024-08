Connessione energetica tra Malta e Ragusa: nuova fase per il secondo interconnettore

Il secondo interconnettore tra Malta e Ragusa ha recentemente raggiunto un’importante fase di avanzamento con la conclusione del processo di valutazione per l’acquisizione e l’installazione delle apparecchiature necessarie alla trasmissione di energia. Questo sviluppo segna un passo significativo verso la realizzazione di un’infrastruttura critica che rafforzerà la connessione energetica tra Malta e la Sicilia, migliorando l’efficienza e la stabilità della rete elettrica.

Il progetto

Ismael D’Amato, amministratore delegato di Interconnect Malta, l’ente responsabile del progetto, ha spiegato che i reattori che verranno installati nei punti strategici di Ragusa e Maghtab (Malta) saranno fondamentali per ottimizzare la trasmissione di energia attraverso i cavi sottomarini e terrestri. Questi reattori, insieme al trasformatore che verrà acquisito, contribuiranno a migliorare l’efficienza e la sicurezza della rete.

D’Amato ha inoltre rivelato, durante un’intervista alla televisione nazionale maltese, che è stato recentemente pubblicato un nuovo bando per l’acquisto di quadri esterni a Ragusa, uno dei tanti bandi legati a questo progetto. I quadri elettrici hanno la funzione cruciale di gestire l’accensione e lo spegnimento dell’elettricità in varie parti della rete, proteggendo il sistema da eventuali danni e garantendo condizioni sicure per le operazioni di manutenzione. A causa delle limitazioni di spazio, il quadro elettrico di Ragusa sarà di tipo ibrido, operato da un gas speciale invece che dall’aria, per ridurre lo spazio necessario all’installazione.

Il progetto di interconnessione, lungo complessivamente 122 km, di cui 99 km sottomarini, rappresenta un’opera ingegneristica di rilievo, con una previsione di completamento entro il 2026. Questo nuovo interconnettore rafforzerà la sicurezza energetica di Malta e favorirà una maggiore integrazione delle reti elettriche regionali, con potenziali benefici sia per l’Italia che per Malta in termini di stabilità e efficienza energetica.

