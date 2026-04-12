Confartigianato Ragusa, svolta al vertice: Giuseppe La Rosa eletto presidente

Una nuova guida per rappresentare artigiani e piccole imprese in una fase decisiva per l’economia del territorio. È Giuseppe La Rosa il nuovo presidente di Confartigianato Ragusa, eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci.

Un’elezione che segna l’inizio di una nuova fase per l’associazione nella provincia di Ragusa, in un contesto economico dinamico ma ricco di sfide. Classe 1977, imprenditore con oltre 25 anni di esperienza alla guida della propria azienda, La Rosa porta con sé anche un importante percorso nel sistema associativo, tra cui la presidenza di Edilcassa Sicilia e diversi incarichi a livello regionale.

“Serve un’associazione forte e vicina ad artigiani e piccole imprese, capace di rappresentarne il valore”, ha dichiarato il neo presidente, sottolineando la volontà di mettere a disposizione competenze e impegno per affrontare le prossime sfide insieme alla squadra di Confartigianato.

Cinque le priorità indicate per il nuovo corso: rafforzare la rappresentanza degli artigiani nei tavoli istituzionali; potenziare i servizi su bandi, formazione e accesso al credito; sostenere il ricambio generazionale e la nascita di nuove imprese; rendere l’associazione più inclusiva su tutto il territorio provinciale; consolidare le alleanze con gli stakeholder locali.

Obiettivi che si inseriscono in un contesto economico particolarmente positivo per il territorio ibleo. I dati del 2025 confermano infatti una crescita significativa: 427 nuove imprese a fronte di 191 cessazioni, con un saldo attivo di +236 attività e un tasso di crescita dello 0,67%, il più alto a livello nazionale.

Anche il sistema produttivo mostra segnali incoraggianti: circa 5,9 miliardi di euro di valore aggiunto e un Pil pro capite di circa 20.700 euro. In aumento pure l’occupazione, con circa 124.000 lavoratori e un tasso vicino al 60%.

Sul fronte internazionale, le esportazioni raggiungono i 583 milioni di euro, con un incremento del 3%, trainate in particolare dal comparto agroalimentare.

Un modello economico fondato su piccole e medie imprese, artigianato e agroindustria che continua a rappresentare uno dei motori principali dello sviluppo locale e regionale. Ed è proprio su questo tessuto che la nuova presidenza di Confartigianato Ragusa punta a costruire il proprio percorso, rafforzando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per imprese e territorio.

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