Condannati per diffamazioni e minacce gli aggressori verbali di Paolo Borrometi

Diffamazioni e minacce. Tutti condannati in primo grado, gli imputati finiti a processo davanti al giudice monocratico, per diffamazione a aggravata dall’utilizzo di social network ai danni del codirettore dell’Agi, Paolo Borrometi. A tutti, tranne che a Maria Concetta Ventura era contestato anche il reato di minacce. Ecco le condanne: 1000 euro di multa per Maria Concetta Ventura (avv. Saverio La Grua), 1 anno e 6 mesi di reclusione per Giuseppe Cammalleri e 1000 euro di multa per Virginia Giliberto (avv. Alessandro Agnello); 1 anno e 3 mesi per Giovanni Ivan Refano, 1 anno e 3 mesi per Salvatore Refano, 8 mesi di reclusione, pena sospesa per Andrea Bondì, 700 euro di multa per Cristina Cilenti, 200 euro di multa per Emanuela Di Quattro (d’ufficio avv. Lucia Licata). Dovranno pagare le spese processuali di parte civile rappresenta dall’avvocato Luca Licitra, per complessivi 10.602 euro. I fatti sono avvenuti tra giugno e novembre del 2016. Il gruppo aveva commentato a più riprese degli articoli sul sito giornalistico ‘La spia’ diretto dallo stesso Borrometi che riportavano inchieste e operazioni di polizia contro la mafia vittoriese.