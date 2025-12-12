Concorso Carabinieri 2025: selezione per 65 Allievi Ufficiali in servizio permanente

Sono ufficialmente aperte le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi fino al 9 gennaio 2026 attraverso il sito ufficiale www.carabinieri.it

, nell’area concorsi, seguendo l’iter previsto dal bando.

Il percorso di selezione prevede diverse prove, tra cui test scritti di preselezione, composizione italiana, conoscenza della lingua inglese, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e, infine, un periodo di tirocinio.

Partecipare al concorso significa entrare a far parte di un’organizzazione militare prestigiosa e al completo servizio della comunità, che da secoli porta il motto distintivo: “nei secoli fedele”. Il concorso è riservato ai cittadini italiani in possesso del diploma o in grado di conseguirlo entro l’anno scolastico 2025/2026, che alla data di scadenza delle domande abbiano compiuto almeno 17 anni e non superato i 22 anni di età.

I vincitori del concorso accederanno al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove frequenteranno un percorso quinquennale di formazione militare e universitaria con indirizzo giuridico-amministrativo. Successivamente, continueranno il loro iter alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, concludendo il ciclo di studi con il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.

Al termine della formazione, i nuovi Ufficiali, con il grado di Tenente, saranno assegnati a incarichi di comando e responsabilità nelle diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, contribuendo attivamente alla sicurezza e alla tutela della comunità sul territorio nazionale.

