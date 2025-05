Concorrenza via mare tra Ragusa e Malta: prezzi accessibili e investimenti

L’arrivo di un nuovo vettore nel trasporto via mare tra la costa iblea e Malta crea due vantaggi: il primo per i viaggiatori, l’altro per gli investimenti.

Il debutto del catamarano Ragusa XPress, che ha nel porto di Marina di Ragusa uno dei due approdi, è operativo con una tratta in calendario quattro giorni alla settimana: mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

Qui Marina di Ragusa

Parte alle 6,30 da Malta e alle 19 da Marina, con un tempo di attraversata di due ore per coprire circa 50 miglia. Un biglietto di sola andata da Marina è di 40 euro, che diventano di 67,50 in caso di andata e ritorno. A luglio e agosto, periodo di alta stagione turistica, il biglietto a/r salirà a 80 euro, così come sarà aggiunto nel calendario il giorno del lunedì, mentre le corse saranno due (una il mercoledì): da Malta alle 6,00 e alle 17, da Marina di Ragusa alle 10,30 e alle 21,30.

Qui Pozzallo

Virtu Ferries, che detiene la storica tratta Pozzallo-La Valletta, viaggia tutti i giorni, con tre corse. Da Pozzallo alle 8,00, alle 19 e alle 21,30. Tempo di attraversata 1 ora e 45 minuti. Il biglietto di sola andata è di 77,30 €, mentre se si sceglie l’opzione per a/r ogni tratta costa 48,30 €, per un totale di 96,60 euro. C’è anche la possibilità del biglietto andata e ritorno nello stesso giorno a 89,60 euro. Da Malta i catamarani per Pozzallo partono alle 5, alle 7,30 e alle 18. Biglietti da 90,30 € in alta stagione.

Nei giorni scorsi, Virtu Ferries ha annunciato l’acquisizione di un’area di 24mila metri quadrati nel porto di Pozzallo, nella quale sarà creato un nuovo hub logistico, con un investimento di 6 milioni di euro. Servirà alla logistica per le imprese di importazioni ed esportazioni tra Malta e l’Italia.

