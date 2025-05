Pozzallo come Montecarlo: arriva la prima vera crociera internazionale

Pozzallo entra nel circuito delle grandi crociere: il 4 luglio l’approdo della “Oceania Nautica”.

Quello che fino a qualche anno fa sembrava solo un sogno, ora diventa realtà: per la prima volta una grande nave da crociera approderà al porto di Pozzallo. È un passo storico per il litorale ragusano, che segna l’ingresso ufficiale del comune marinaro nella rotta del turismo crocieristico internazionale.

Il prossimo 4 luglio, infatti, la “Oceania Nautica”, prestigiosa unità della compagnia Oceania Cruises, farà tappa a Pozzallo, proveniente da Tunisi e diretta a Lipari. Con oltre 600 passeggeri a bordo e una stazza di 30 mila tonnellate, la nave rappresenta il primo vero “grande approdo” nella storia del porto pozzallese. In passato, il porto aveva accolto piccole imbarcazioni da crociera, ma mai un colosso di questa portata.

Un evento che sa di riscatto e di visione. “Pozzallo spinge avanti e guarda oltre”, commentano con orgoglio da ambienti istituzionali e portuali, sottolineando il significato simbolico e pratico di questo arrivo: un tassello in più verso una nuova vocazione turistica, finora solo accarezzata.

Nel cuore di un itinerario internazionale

La tappa di Pozzallo è inserita in un tour esclusivo del Mediterraneo, che vede la “Oceania Nautica” salpare da Montecarlo il 27 giugno per poi toccare Marsiglia, Sète, Barcellona, Minorca, Cagliari, Tunisi, e infine Pozzallo, prima di proseguire verso Lipari, Capri/Sorrento e concludere la crociera a Civitavecchia il 7 luglio.

Nel sito ufficiale della compagnia, Pozzallo viene descritta come “una perla costiera siciliana”, amata per le sue spiagge Bandiera Blu, la Torre Cabrera, il lungomare vivace e la possibilità di visitare, nei dintorni, città d’arte uniche come Noto, Modica e Ragusa, oltre al suggestivo Castello di Donnafugata.

Un’occasione per tutto il territorio

L’arrivo della crociera è un segnale importante non solo per Pozzallo, ma per l’intero sud-est siciliano. L’auspicio è che questa possa essere la prima di molte altre tappe future, aprendo nuove opportunità per l’economia turistica locale e valorizzando le risorse culturali e paesaggistiche dell’area.

Per tutti quelli che non ci credevano, è arrivata la conferma: Pozzallo è pronta a navigare verso un futuro nuovo. E stavolta, con una grande nave.

