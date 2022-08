Concerto-evento “Muorikamuri” con Lello Analfino, Antonio Modica e il ritorno, dopo oltre 10 anni, della storica band “Mas-Nada”

Un ritorno richiesto, atteso, auspicato. E’ quello della band rock modicana “Mas-Nada” che il prossimo venerdì 26 agosto, alle ore 21 all’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, torna a far vibrare le note musicali a 12 anni dall’ultimo concerto. Un ritorno che non è solo una reunion ma il nuovo approdo sulle scene con la passione di sempre e soprattutto l’amore per la propria terra.

Non a caso il concerto-evento si intitola “Muorikamuri”, che non è solo uno dei brani più famosi del gruppo nato nel 1994, ma proprio la sintesi perfetta del loro modo di fare musica, cantando appunto, l’amore per Modica. La musica popolare, dal sapore mediterraneo, con l’uso del dialetto, ma con i tratti determinati del rock più accattivante. Un ritorno che è anche un ripartenza, all’interno di un’occasione speciale che diventa una festa della musica praticamente divisa in tre. Perché per “InTeatroAperto” promosso dalla Fondazione Teatro Garibaldi si esibiranno, con i propri spazi musicali, due artisti siciliani molto apprezzati. Ci sarà infatti, attesissimo, Lello Analfino (leader dei Tinturia) pronto a proporre i brani più celebri della sua carriera che lo ha proiettato in ambito nazionale e internazionale.

E sullo stesso palco, portando la sua straordinaria voce e il suo progetto musicale ci sarà Antonio Modica (Mode Music Project) che è l’ideatore di questa serata speciale, che segue le sue importanti collaborazioni oltreoceano e con il suo particolare timbro vocale assieme ai Mode riesce a mescolare il genere soul-pop al rock. Una lunga serata in musica con artisti straordinari che hanno trovato nelle loro radici, nell’appartenenza al proprio territorio, e nel cantare l’amore, la forza motrice e creatrice che si tradurrà in una grande festa, in un concerto che sarà esplosione di musica e divertimento.



“Stiamo vivendo bellissime serate e godendo del territorio modicano con particolare coinvolgimento grazie ad appuntamenti imperdibili – commenta il sovrintendente Tonino Cannata – attendo con emozione di poter vedere e ascoltare sullo stesso palco Lello Analfino, Antonio Modica con i Mode, e i Mas-Nada. Per quest’ultimi, con la formazione composta da Alessandro Caschetto alla chitarra, Alessandro Arcoraci alla voce, Massimo Sammito al basso e Giovanni Cataldi alla batteria e con ospite Marco Pluchino al marranzano, è un ritorno importante. La band ha prodotto brani molto interessanti, mescolando la musica mediterranea e i canti popolari con la musica rock, conditi dal dialetto modicano. Si sono fatti notare vincendo anche diversi concorsi nazionali”.



E dopo tanta energia in musica, “InTeatroAperto” prosegue sabato 27 agosto alle ore 21, presso l’anfiteatro San Giuseppe U Timpuni a Modica, con lo spettacolo “Minchia Signor Tenente”, commedia di Antonio Grosso, con la regia di Piero Pisana e gli attori della compagnia teatrale “Sipario Blu”. Una delle commedie cult degli ultimi anni, capace di parlare di mafia in maniera originale e divertente, ma che lascia anche spazio a profonde riflessioni. La serata sarà presentata dalla giornalista Alessia Sudano, Sul palco, in ordine di apparizione, Piero Basile, Piero Pisana, Sebastiano Furno, Simone Occhipinti, Salvo Renno, Vincenzo Forgione, Massimo Barone e Simona Forgione.Prenotazioni online attive sul circuito ciaotickets o al botteghino del teatro.