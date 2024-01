Concerto ecumenico a Ragusa

Il prossimo 23 gennaio, alle 19,30, nella chiesa di San Domenico Savio, si terrà un concerto ecumenico. È il secondo appuntamento della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il 19 gennaio, nella chiesa avventista di Ragusa, abbiamo avuto un momento di preghiera. Sono due momenti che suggellano il percorso di comunione tra le varie chiese cristiane che viviamo insieme da anni. Il concerto ecumenico vedrà la presenza di cori e musiche di 7 chiese: avventista, luterana, pentecostali, cattolica.

Per la chiesa cattolica ci sarà la corale di Rinnovamento nello Spirito e il coro “Jubilate Gentes” diretto dalla maestra Gianna Rizza. Ci sarà anche il coro del centro “Orizzonti a colori”, 14 bambini/ragazzi di Marina di Acate. Sono rumeni e tunisini e canteranno Khawa khawa (in lingua araba) e Prietenia (in lingua rumena), due canzoni che parlano di fratellanza e amicizia. Un momento artistico, che giunge a suggello di un cammino di comunione tra le diverse chiese cristiane della nostra diocesi.