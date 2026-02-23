Concerto e libro a Ragusa: Melodica unisce emozione e riflessione sullo stress

Dopo il successo del concerto “Viaggio tra vecchio e nuovo” con Giorgio Matteoli e Luca Ciammarughi, la 31ª Stagione Concertistica Internazionale Melodica – La Musica dell’Anima propone un evento imperdibile che unisce letteratura e musica.

Sabato 28 febbraio, alle ore 20.00, al Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”, in via Giacomo Matteotti 61, ingresso gratuito, sarà protagonista Elena Guidotti, alias Eletna, con la presentazione del suo nuovo libro “Stressatamente – a caccia di longevità”. L’incontro sarà introdotto dalla dott.ssa Annamaria Libertucci.

A seguire, il pubblico sarà coinvolto in un concerto a quattro mani del Duo Mel Bonis, composto da Vera Lizzio e Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna. L’evento rappresenta una fusione perfetta tra parola e suono, dove la musica diventa metafora della gestione dello stress contemporaneo: equilibrio, ascolto reciproco e armonia sono necessari tanto nel pianoforte a quattro mani quanto nella vita quotidiana.

Nel suo libro, Elena Guidotti, biologo molecolare e nutrizionista, esplora il tema dello stress nella vita moderna, con particolare attenzione al vissuto femminile. Attraverso uno stile ironico e profondo, propone un percorso di consapevolezza e cambiamento, con spunti pratici per gestire le pressioni sociali e ritrovare equilibrio psicologico e fisico.

«Melodica è dialogo tra arti e sensibilità diverse – sottolinea Diana Nocchiero – Con questo evento vogliamo offrire uno spazio di riflessione e armonia. Il tema dello stress riguarda tutti noi e la combinazione tra libro e musica a quattro mani aiuta a comprendere come trovare il giusto ritmo nella vita quotidiana».

Per informazioni: telefono o WhatsApp 349 2993208, email associazione.melodica@gmail.com o sito web https://www.melodicaweb.it.

