Concerto del Modica Gospel Choir per la cerimonia di Natale in Prefettura a Ragusa

Si è svolto presso il Palazzo di Governo di Ragusa un emozionante concerto del Modica Gospel Choir, in occasione della cerimonia per gli auguri di Natale, organizzata da S.E. il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico prestigioso, tra cui il nuovo questore, Marco Giambra, il vescovo della Diocesi di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa, sindaci e assessori della provincia e rappresentanti delle forze di polizia, e altre alte cariche istituzionali oltre a diverse associazioni.



Sotto la professionale direzione del maestro Giorgio Rizza, il Modica Gospel Choir ha incantato i presenti con un’ora di musica carica di emozioni e spiritualità. Tra i brani eseguiti, ha riscontrato particolare successo “Born on the Christmas”, interpretato con grande talento dalla giovane Lulya Rizza, figlia del maestro. La performance della corale, che ha toccato il cuore di tutti i presenti, creando un’atmosfera di festa e condivisione, ha goduto anche dell’intensa voce e della tecnica impeccabile di Elma Rizza, affiancata in due travolgenti brani dal corista Saro Cannizzaro.



La Sala delle Rappresentanze, location suggestiva e storica, ha fatto da cornice a questo evento che ha unito la comunità in un momento di riflessione e gioia. Al termine del concerto, il Modica Gospel Choir ha ricevuto una calorosa standing ovation da parte del pubblico, segno del gradimento e dell’apprezzamento per l’arte e la cultura che continuano a brillare nel nostro territorio.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un importante momento culturale.

“Vogliamo ringraziare, in particolare, S.E. il Prefetto, la dottoressa Agostina Alabiso, capo della segreteria del Prefetto, e la dottoressa Oriana La Licata, per l’occasione portavoce del Prefetto e conduttrice della serata – dice il maestro Rizza -. Per noi è stata un’esperienza intensa e gratificante, valorizzata ulteriormente dalla presenza del cantautore Giovanni Caccamo”.

