Con un machete in mano rapina due uomini in centro a Ragusa: preso dai Carabinieri

Paura all’alba in via Sant’Anna, a Ragusa, dove un 40enne tunisino irregolare è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa per rapina aggravata ai danni di due passanti. L’episodio si è verificato venerdì 13 giugno.

L’uomo, armato di un machete lungo 60 centimetri, ha minacciato un 27enne connazionale e un 30enne di origine rumena, costringendoli a consegnare una cospicua somma di denaro e i loro telefoni cellulari. Sotto shock, le vittime si sono rivolte immediatamente ai militari dell’Esercito Italiano in servizio davanti al Palazzo di Giustizia, che hanno allertato il 112.

Scattato l’allarme, una pattuglia dei Carabinieri si è precipitata sul luogo dell’aggressione, avviando un’immediata caccia all’uomo. L’arresto è avvenuto poco dopo nei pressi della dimora del rapinatore, individuato anche grazie al supporto di personale in borghese. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Il machete, utilizzato per compiere il colpo, è stato posto sotto sequestro. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Ragusa su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

