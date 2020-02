Con Pinuccio La Rosa a Striscia La Notizia la cucina gourmet siciliana protagonista. VIDEO - Ragusa Oggi

Con Pinuccio La Rosa a Striscia La Notizia la cucina gourmet siciliana protagonista. VIDEO

Condividi su:

Il noto ristoratore ibleo Pinuccio La Rosa, in qualità di membro dell’associazione Le Soste di Ulisse, è stato ospite negli studi di Striscia La Notizia. Con l’intervento di Ficarra e Picone è stata presentata la nuova guida “SICILIA DA VIVERE – TERRE, MARE E UOMINI” che racchiude i percorsi e le tappe per i veri gourmet che viaggiano in Sicilia.

LEGGI ANCHE LE SETTE VILLE DI PINUCCIO LA ROSA CLICCA QUI

GUARDA IL VIDEO