“Con occhi d’incanto” la mostra di piccoli artisti giovedì a palazzo Spadaro a Scicli per un’asta di beneficenza

Sono tutti lavori realizzati da ragazzi fra i 9 ed i 14 anni ispirandosi all’universo femminile. Dopo una prima tappa nella sede della Casa delle Donne in via Malpighi dove la mostra è stata inaugurata lo scorso 24 febbraio, ora il secondo appuntamento. La seconda tappa che porterà i lavori e gli autori stessi a varcare gli splendidi spazi di palazzo Spadaro dove già una pinacoteca degli artisti del Gruppo di Scicli rende ancora più affascinante il sito.

Giovedì alle 19 proprio a Palazzo Spadaro è in programma un’asta di beneficenza organizzata dalla scuola GoArtLab e dalla Casa delle Donne di Scicli con la collaborazione del Lions Club Scicli. Le opere dei ragazzi che arricchiscono la mostra “Con occhi d’incanto” andranno in vendita ed il ricavato andrà in beneficenza a sostegno di bambine, bambini e donne in situazioni di particolare necessità che vivono in città.

