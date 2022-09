Con morte di Elisabetta II Carlo diventa il re, il monarca più anziano nella storia d’Inghilterra

Con la morte della regina Elisabetta la corona passa al suo primogenito Carlo che, a 73 anni, diventa il re più anziano nella storia del Regno Unito. Carlo era già il principe di Galles più longevo della storia britannica, avendo ottenuto il titolo nel 1958. Nell'aprile dello scorso anno ha anche ereditato il titolo di duca di Edimburgo dopo la morte del padre, il principe Filippo.Come prevede la procedura ufficiale, Carlo sarà proclamato re dopo che l'Accession Council (Consiglio della salita al trono), l'organo incaricato per la proclamazione di un nuovo re dopo la morte di un monarca, composto da consiglieri privati, grandi ufficiali di Stato, membri della Camera dei Lord, il Lord sindaco di Londra, gli assessori della City di Londra, alti commissari dei regni del Commonwealth e alti funzionari, si sarà riunito a St James's Palace per formalizzare l'ascesa al trono del successore designato.





Il nuovo re presterà quindi giuramento per preservare la Chiesa di Scozia (il sovrano britannico è il capo della Chiesa d'Inghilterra, non della Chiesa presbiteriana scozzese). Il Parlamento sarà quindi richiamato affinché i suoi membri prestino giuramento di fedeltà al nuovo sovrano.Secondo i media inglesi e gli esperti della Royal Family, è possibile che Carlo decida di confermare il suo nome di battesimo come nuovo re, così come fatto dalla madre Elisabetta. Carlo ha anche la possibilità di scegliere uno dei suoi secondi nomi. Se dovesse scegliere Giorgio, sarebbe Giorgio VII, come suo nipote George, il principe di Cambridge, che in futuro potrebbe diventare re Giorgio VIII.





Come spiegato dalla storica Carolyn Harris al Readers Digest, nel caso di Carlo potrebbe verificarsi una variazione, invece, per quanto riguarda il titolo ufficiale. Il titolo completo della regina Elisabetta recitava 'Elizabeth II, per grazia di Dio, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e degli altri suoi regni e territori, regina, capo del Commonwealth, difensore della fede'. "Il principe Carlo – sottolinea Harris – ha mostrato un forte interesse per il dialogo interreligioso e si è ipotizzato che preferirebbe il titolo di Difensore delle fedi, piuttosto che di Difensore della fede".