Comune di Ragusa ecco chi saranno gli assessori e le deleghe

Manca l’ufficialità e a meno di ripensamenti dell’ultima ora i giochi politici al Comune di Ragusa sono già tutti fatti. Ecco dunque chi saranno gli assessori (oltre a quelli designati in prima battuta) e che deleghe avranno. Ma prima di vederli nel dettaglio, c’è da dire che uno degli assessori designati ha già annunciato di non essere disponibile. Si tratta del dott. Saverio Buscemi (della lista creata da Cateno De Luca) che ha fatto un passo indietro (a quanto pare non tanto spontaneo) a beneficio di Andrea Distefano.

Il sindaco Peppe Cassì presenterà ufficialmente la squadra e le deleghe questo venerdì in conferenza stampa ma nei fatti tutti sanno tutto. Deleghe e nuovi assessori. Ed allora secondo le voci che arrivano da palazzo ci saranno Gianni Giuffrida, Elvira Adamo, SImone Digrandi e Catia Pasta della lista Cassì Sindaco, Giovanni Iacono e Mario D’Asta di Partecipiamo, GIorgio Massari di Ragusa Prossima, Giovanni Gurrieri di Terra Madre e appunto Andrea Distefano per la lista De Luca per Ragusa.

Ecco le deleghe che dovrebbero essere assegnate mentre non è ancora chiaro chi sarà il vicesindaco. Per Gianni Giuffrida il sindaco ha riconfermato lavori pubblici e urbanistica, per Elvira Adamo ci saranno i servizi sociali e le pari opportunità, per Catia Pasta l’agricoltura e le politiche agroalimentari, per Simone Digrandi naturalmente le politiche giovanili su cui si è speso da delegato. Giovanni Iacono, che in molti indicano come il possibile vicesindaco, dovrebbe avere le deleghe che ha finora avuto ovvero bilancio, tributi e pubblica istruzione.

Il compagno di lista Mario D’Asta avrà invece sport e ambiente (dunque entra in Giunta, fino a qualche giorno fa era visto come possibile presidente del Consiglio comunale, ruolo che forse ritornerà in mano a Fabrizio Ilardo), Giorgio Massari avrà sviluppo economico mentre Giovanni Gurrieri avrà centri storici e polizia municipale. Infine Andrea Distefano che avrebbe contrade e frazioni. Non saranno assegnate, almeno al momento, le deleghe di cultura e turismo che il sindaco Cassì avrebbe pensato di mantenere ad interim ma facendosi affiancare da un pool di esperti all’interno del quale potrebbe avere un ruolo di coordinamento l’uscente assessore Clorinda Arezzo.