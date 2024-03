Commerciante sorprende ladri a rubare nel suo negozio e li ferisce con le forbici: denunciato per lesioni personali

L’episodio si è verificato a Palermo: un commerciante, dopo aver sorpreso dei ladri nel suo negozio e si è scatenata una colluttazione, ha portato a conseguenze legali sorprendenti. Dopo che la Polizia è intervenuta e ha arrestato i ladri per rapina impropria, il commerciante è stato denunciato per lesioni personali.

LE INDAGINI

Dalle indagini condotte dagli agenti, supportate anche dalle immagini del sistema di sorveglianza, è emerso che il proprietario del negozio ha cercato di bloccare i ladri, ma è stato spintonato e ha reagito, causando ferite ad uno dei ladri con un paio di forbici.

La decisione di denunciare il commerciante per lesioni personali è stata presa sulla base della legge, che prevede che il superamento della legittima difesa possa comportare conseguenze legali. Tuttavia, è possibile che vi siano state circostanze attenuanti da valutare, come la situazione di pericolo in cui si è trovato il commerciante durante l’alterco.

