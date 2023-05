Comizio di Maria Rita Schembari a Pedalino

Stasera alle 19, Maria Rita Schembari sarà a Pedalino per parlare in piazza, con chi vive la frazione e confermare anche per i prossimi 5 anni, la costanza di un impegno già assolto nel suo primo mandato: avere Pedalino al centro della sua azione amministrativa, tanto quanto Comiso. Le opere già realizzate e quelle prossime -a cominciare dal nuovo cimitero- sono la conferma tangibile di un impegno che stasera, Maria Rita Schembari ribadirà nel comizio che seguirà un incontro con alcune espressioni commerciali della frazione.



Il programma elettorale che pianifica il prossimo quinquennio alla guida della Città e della sua frazione più importante, Pedalino appunto, “vuole essere non mera utopia irrealizzabile nei fatti, quanto visione concretamente di una zona vivibile ed aperta; luogo attrattivo ed ideale per i residenti e per i visitatori”, spiega Maria Rita Schembari. Che a supporto di un’azione fatta di cose concrete e reali, ricorda la rete fognaria in via Adige, attesa da sempre e realizzata come uno dei primi atti dei suoi primi 5 anni al governo di Comiso.



“L’impegno, l’afflato, la passione nell’amministrare saranno della medesima portata rispetto a ciò che si è dimostrato fino ad oggi”, spiega Maria Rita Schembari, che ha già segnate alcune priorità di azione che riguardano proprio Pedalino: pista ciclabile e podistica sulla Comiso-Pedalino e sulla Pedalino-Quaglio; strada di collegamento tra Pedalino e il costruendo cimitero della frazione per il quale ci sarà l’assegnazione dei lotti per l’edificazione di loculi privati e per l’interramento di animali di affezione. Sarà ristrutturata e resa agibile la tribuna dello stadio di Pedalino che poi verrà intitolato a personalità che a Pedalino hanno vissuto. “Ma non saranno solo questi gli interventi per la frazione – spiega Maria Rita Schembari, confermando che un giorno alla settimana sarà sempre, assieme ai suoi assessori, nei locali della delegazione per ascoltare da chi a Pedalino vive, esigenze e soluzioni proposte – Riqualificheremo piazza Gramsci e parco giochi di Via Volga, realizzeremo la corsia pedonale Pedalino-Quaglio, attiveremo compiutamente le telecamere di video sorveglianza su tutto il tessuto urbano, ampliandone il numero e i luoghi di controllo, sia nelle aree più periferiche che in quelle contrali e completeremo l’installazione di panelli fotovoltaici sui tetti degli edifici scolastici di Pedalino”.



Sul fronte scuola, anche l’ammodernamento dell’istituto dell’Infanzia e della primaria nella frazione, la conferma del rapporto con chi dirige le scuole di Pedalino, dove si lavorerà anche per incrementarne ancora di più il turismo, in raccordo con le attività ricettive e di ristorazione