Comiso: pistole modificate trovate in una caldaia condominiale

Sono state ritrovate delle pistole a Comiso da parte dei carabinieri. Durante un controllo in un edificio di edilizia popolare, sono state scoperte due pistole a salve nascoste all’interno del locale caldaia condominiale. Queste pistole erano prive del tappo rosso caratteristico ed erano state modificate per renderle capaci di sparare proiettili letali. Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte a valutazioni tecniche e balistiche per determinare se sono state utilizzate in precedenza per attività illecite.

UN ARRESTO A VITTORIA



A Vittoria, inoltre, i carabinieri hanno rintracciato un uomo, L.M.F., vittoriese, 42 ani, soggetto a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catania. Era stato riconosciuto colpevole di reati contro il patrimonio e la persona commessi nel comune ipparino nel corso del 2021. Dopo averlo identificato è stato portato presso la casa circondariale di Ragusa per espiare la pena detentiva.

