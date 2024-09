Comiso, partono i lavori per il nuovo Ospedale di Comunità al “Regina Margherita”

Ieri pomeriggio sono stati consegnati i lavori per la costruzione del nuovo Ospedale di Comunità di Comiso, che sarà realizzato al piano terra del nosocomio “Regina Margherita”, oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato con 2,2 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Alla cerimonia di consegna erano presenti il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, il Direttore sanitario, Sara Lanza, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, il senatore Salvo Sallemi e l’onorevole Giorgio Assenza.

Il progetto

Il progetto prevede la ristrutturazione di un’area di 750 metri quadrati e la creazione di venti posti letto in camere singole e doppie, ognuna dotata di servizi igienici. Saranno realizzate anche aree comuni come sala pranzo per i degenti, soggiorno per i visitatori, ambulatori e locali per il personale sanitario. I lavori, della durata prevista di 516 giorni, prevedono una nuova distribuzione degli spazi interni e la sostituzione di pavimenti, infissi, controsoffitti e impianti tecnologici. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ingegnere Aldo La Rosa.

L’Ospedale di Comunità di Comiso è il terzo di questo tipo nella provincia di Ragusa, insieme a quelli di Scicli e Ragusa.

L’opera, che rientra nel programma di potenziamento dell’assistenza territoriale, mira a migliorare i servizi sanitari locali, favorendo la cura dei pazienti che non possono ancora essere seguiti a domicilio e migliorando la funzionalità complessiva del sistema sanitario provinciale.

