Comiso – Parigi dopo 12 ore di attesa, dopo proteste la replica della compagnia aerea. Ma i passeggeri verificano per eventuale rimborsi

“EasyJet conferma che il volo EC4570 da Comiso a Parigi CDG del 26 luglio è stato ritardato a causa di un problema tecnico dell’aeromobile”. E’ quanto replica la compagnia aerea, contattata dall’agenzia di stampa Italpress, in riferimento ai ritardi del volo Comiso-Parisi. Il volo era inizialmente previsto dall’aeroporto di Catania ma, a seguito dell’incendio dello scorso 16 luglio, la partenza è stata dirottata a Comiso. Sarebbe dovuto partire alle 9,25 di ieri mattina ma è partito solo dopo le 21.

La compagnia aerea replica alle proteste: “La sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio sono la massima priorità per easyJet che si avvale di una flotta di aeromobili che rispetta rigorosamente tutte le linee guida dei costruttori – continua la compagnia aerea – Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto per i nostri clienti, ai quali sono stati forniti buoni pasto e aggiornamenti regolari da parte del nostro personale di terra. Ci scusiamo per il disagio causato”. Ma alcuni passeggeri, contattati dalla nostra redazione, hanno fatto sapere di voler verificare se sussistono le condizioni per richiedere il rimborso avendo dovuto attendere oltre 10 ore in aeroporto.

La situazione all’aeroporto di Catania dopo incendio

L’Aeroporto di Catania ha fatto importanti passi avanti verso il ripristino delle operazioni aeree normali dopo i recenti disagi dovuti a lavori di bonifica nel Terminal A. La società di gestione dell’aeroporto ha annunciato con soddisfazione che, grazie all’efficace collaborazione con l’Aeronautica Militare e il supporto delle autorità locali, attualmente sono operati dieci voli ogni ora presso il Terminal C, cinque in partenza e cinque in arrivo. Questo corrisponde a quasi il 50% dei voli solitamente gestiti nelle condizioni di funzionamento regolari. Inoltre, nuove misure sono state intraprese per potenziare ulteriormente le operazioni e rendere l’aeroporto di Catania sempre più efficiente.

Il Potenziamento del Terminal C:

Per far fronte all’aumento del traffico aereo e agevolare le operazioni, il Terminal C ha visto l’installazione di nuove strutture nell’area airside grazie all’Aeronautica Militare. Questa espansione ha consentito di ampliare l’area per gli imbarchi, offrendo una migliore esperienza di viaggio ai passeggeri. Al momento, il montaggio di una quarta tensostruttura è in corso e il personale logistico dell’Aeronautica Militare sta lavorando a pieno ritmo per completare questa struttura, che fungerà da vero e proprio terminal aggiuntivo. Con l’ultimazione dei lavori, il “piccolo terminal” sarà operativo già dalla prossima settimana e permetterà di gestire fino a 14 voli ogni ora, sette in arrivo e sette in partenza, un significativo miglioramento rispetto alla situazione attuale.

Bonifica del Terminal A:

Parallelamente al potenziamento del Terminal C, sono in corso i lavori di bonifica nel Terminal A, che è stato oggetto di attenzione dopo recenti disagi. Diverse imprese, tra cui una ditta specializzata, stanno operando incessantemente per ripulire l’area e consentire una pronta riapertura della struttura. La consegna della zona bonificata è prevista per il primo agosto, e la società di gestione dell’aeroporto (Sac) si sta adoperando per ottenere le necessarie certificazioni per riaprire la struttura al pubblico.

Potenziamento dei Collegamenti:

Rispondendo alle esigenze dei passeggeri i cui voli sono stati dirottati su altri scali, la Sac, in collaborazione con l’assessore Alessandro Aricò e le aziende di trasporto pubbliche e private, ha aumentato il numero di navette gratuite da e per gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani. Questa iniziativa mira a garantire un servizio di trasporto agevole e confortevole per coloro che sono stati coinvolti nelle operazioni di riassegnazione dei voli.