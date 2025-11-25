Comiso, interventi urgenti alla scuola Don Bosco: sotto tetto in riparazione, scuola chiusa

La scuola materna Don Bosco di Comiso è stata temporaneamente chiusa per consentire interventi urgenti di ripristino del sotto tetto, dopo che nei giorni scorsi sono state riscontrate evidenti macchie di umidità in alcuni ambienti dell’edificio. Il Comune è intervenuto nell’immediato per verificare la situazione e mettere in sicurezza gli spazi frequentati quotidianamente da bambini, insegnanti e personale scolastico.

I tecnici comunali hanno effettuato un primo controllo già nella giornata di giovedì, avviando contestualmente le operazioni di rifacimento e messa in sicurezza del controsoffitto nelle aree interessate. La decisione di sospendere temporaneamente le attività didattiche si è resa necessaria per permettere il regolare svolgimento dei lavori e garantire un ambiente pienamente sicuro prima del rientro degli alunni.

Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni e la scuola sarà riconsegnata non appena i lavori saranno completati e verificati secondo i protocolli di sicurezza previsti per gli edifici scolastici.

