Comiso: inaugurata la palestra della scuola Monserrato dopo i lavori di ristrutturazione

E’ stata inaugurata stamani la palestra del Plesso Monserrato di via Spallanzani a Comiso, rinnovata grazie a un progetto di manutenzione straordinaria finanziato con fondi del PNRR per un importo complessivo di 700.000 euro.

I lavori realizzati

L’intervento ha riguardato il miglioramenti strutturali antisismici in fondazione e in elevazione, la rimozione della copertura in cemento-amianto, sostituita con pannelli coibentati, il rifacimento della pavimentazione in parquet, con trattamento per eliminare l’umidità di risalita, i nuovi spogliatoi e bagni, la revisione dell’impianto elettrico e la sistemazione del piazzale esterno.

La cerimonia di inaugurazione

Al taglio del nastro erano presenti le autorità civili e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga”, Maria Cafiso, accompagnata dal vicepreside Luigi Bellassai, la vicaria Elena Dipasquale, docenti, alunni e genitori del plesso.

L’evento è stato arricchito dall’esibizione del coro scolastico, che ha reso la cerimonia ancora più speciale.

Dichiarazioni

Giuseppe Alfano, vicesindaco ha dichiarato: “Questo è il risultato di una sinergia positiva tra tutte le parti coinvolte. Auguro ai ragazzi di vivere appieno questa palestra, un valore aggiunto per la scuola e per la città.”

Roberto Cassibba, assessore ai Lavori pubblici ha espresso soddisfazione: “Detto, promesso, fatto! Dal 2018, quando questa idea è stata suggerita dalle società sportive, siamo passati dalle parole ai fatti. Oggi celebriamo un risultato che unisce sicurezza, efficienza e modernità, ottenuto grazie a una programmazione lungimirante che ci ha permesso di sfruttare i fondi europei al meglio.”

Un patrimonio per la comunità

La nuova palestra rappresenta non solo un miglioramento per le attività scolastiche, ma anche un impianto sportivo all’avanguardia che potrà essere utilizzato dalla comunità locale, consolidando il legame tra scuola e territorio.

