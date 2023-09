Comiso: il “DonnaFugata Film Festival” chiuderà con un omaggio a Charlie Chaplin

Continuano gli appuntamenti del Donnafugata Film Festival che attualmente si sta svolgendo all’interno del suggestivo loggiato della Fondazione Bufalino a Comiso. Il programma di quest’anno tiene conto delle influenze astrologiche del segno zodiacale dell’Ariete.

Nel corso del festival, sono stati proiettati diversi film, ciascuno con una connessione all’Ariete.

Mercoledì 27 settembre: Il film “Notte fantasma” di Fulvio Risuleo è stato proiettato per la sezione “Visioni Cineclubiche.” Successivamente, per la sezione “Pupille aperte | Bufalino al cinema,” è stato proiettato il film “Fronte del porto” di Elia Kazan, con l’attore dell’Ariete Marlon Brando.

Giovedì 28 settembre: È stato presentato il film “L’ultima notte di amore” di Andrea Di Stefano, che racconta l’ultima notte in servizio di un poliziotto. A seguire, è stato proiettato il film “La signora di Shangai” di Orson Welles, uno sceneggiatore dell’Ariete, Fletcher Markle.

Venerdì 29 settembre: La serata si è conclusa con il classico “Tempi moderni” di Charlie Chaplin, anch’esso nato sotto il segno dell’Ariete. Questa proiezione è stata un omaggio al cinema muto e alla memoria della critica cinematografica Tullia Giardina, recentemente scomparsa.

La sezione “Pupille Aperte | Bufalino al cinema” presenta film che erano particolarmente cari allo scrittore siciliano Gesualdo Bufalino, noto per la sua passione per il cinema. Questi film sono stati selezionati in base ai titoli annotati attentamente da Bufalino in un quaderno, e rappresentano produzioni straniere degli anni 1924-1954, amate dall’autore.