Comiso, follia in strada: tenta di uccidere una persona colpendola al capo con una piccozza

E’ stato arrestato dai carabineri a Comiso un uomo che ha aggredito una persona colpendola al capo con una “piccozza”. L’aggressore ha avvicinato un suo conoscente mentre questi si trovava in strada e l’ha chiamato dalla propria auto. Poi, ha iniziato ad aggredirlo. La vittima ha tentato di difendersi e di parare i colpi con le braccia.

Per fortuna sono intervenuti dei passanti che sono riusciti ad interrompere la furia violenta. Poi, è scappato.

LA VITTIMA E’ STATA CURATA AL GUZZARDI DI VITTORIA



La vittima, dopo i colpi ricevuti, è stata trasportata all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria dove venivano curate le lesioni subite in varie parti del corpo.

I Carabinieri della Stazione di Comiso, dopo aver sequestrato la piccozza, avviavano una complessa attività d’indagine fino ad identificare l’aggressore: si tratta di G.G., cl. 87.

La Procura della Repubblica ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere.