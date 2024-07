Comiso e Santa Croce: controlli del territorio, due stranieri irregolari

La scorsa settimana, nei comuni di Comiso e Santa Croce Camerina, si sono intensificati i servizi di controllo straordinario del territorio e i controlli ad Alto Impatto.

I controlli

Durante questi controlli, sono state verificate le posizioni amministrative di circa 50 cittadini stranieri. Due uomini di origine tunisina sono stati trovati irregolari sul territorio nazionale, motivo per cui sono stati emessi decreti di espulsione con trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri.

In aggiunta, l’attività ha portato ai seguenti risultati: controllo di 368 persone, controllo di 139 autovetture, emissione di 8 contestazioni per violazione delle norme del codice della strada, controllo di 4 esercizi commerciali per verificarne la regolarità amministrativa.

Infine, un ventenne residente a Comiso è stato segnalato al Prefetto per la violazione dell’art. 75 del Testo unico stupefacenti, poiché trovato in possesso di hashish per uso personale dagli agenti della Volante del Commissariato.

