“Comiso centro sicuro”: i ristoratori che adotteranno la vigilanza privata non pagheranno la TOSAP

Si chiama “Comiso centro sicuro” ed è il nome dell’accordo e del progetto che sarà avviato tra Comune di Comiso e i ristoratori del centro storico al fine di garantire la sicurezza. Un progetto che si è reso necessario alla luce di alcuni fenomeni che si sono verificati nei giorni scorsi.

COSA PREVEDE IL PROGETTO “COMISO CENTRO SICURO”

I ristoratori che aderiranno al progetto non pagheranno l’occupazione del suolo pubblico ( TOSAP ) per tutta la stagione estiva 2023 se decideranno di dotarsi del servizio di vigilanza a garanzia dell’ordine pubblico. Grazie a questo accordo, i ristoratori aderenti non pagheranno la tassa comunale. La proposta di dotarsi di un servizio di vigilanza privato che, naturalmente, seguirà un protocollo con il comune di Comiso, garantirà sia gli esercenti, sia gli avventori.

Tutto questo si è reso necessario alla luce di alcuni fatti che turbano il centro storico e di conseguenza tutti gli avventori dei locali del centro. Non sono stati rari, infatti, episodi legati alla microcriminalità.