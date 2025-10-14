Comiso, botte alla convivente: 26enne allontanato da casa

È finito sotto misura cautelare un uomo di 26 anni, residente a Comiso, accusato di maltrattamenti contro la convivente.

La misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico, è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Polizia di Comiso, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Ragusa.

L’indagine è scattata dopo ripetuti interventi delle volanti nel corso del mese di settembre, a seguito di liti tra i conviventi. Durante uno di questi episodi, gli agenti hanno notato lividi e segni evidenti di violenza sul corpo della donna, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, hanno permesso di accertare plurime condotte di violenza fisica e verbale, tali da configurare un grave e continuato stato di maltrattamento.

Alla luce dei riscontri emersi, la Procura ha richiesto l’emissione di un provvedimento restrittivo, che il G.I.P. ha accolto integralmente, disponendo l’immediato allontanamento dell’uomo e l’applicazione del braccialetto elettronico, per monitorarne gli spostamenti e garantire la sicurezza della vittima.

© Riproduzione riservata