Comiso: arrestato giovane sotto custodia per reati contro il patrimonio e violazione delle misure restrittive

A Comiso, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare nei confronti di un cittadino di 21 anni, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Il giovane, già sottoposto a misure alternative all’incarcerazione, era stato affidato al servizio sociale. Tuttavia, durante i controlli di routine, gli agenti del Commissariato di Comiso hanno verificato che il ragazzo non si trovava nel proprio domicilio negli orari imposti dalle restrizioni. Questa infrazione ha portato alla segnalazione presso l’Autorità Giudiziaria competente.

L’Ufficio Controllo del Territorio ha poi avviato ricerche mirate, rintracciando il giovane nell’abitazione del nonno materno e procedendo all’esecuzione del provvedimento. La misura più severa della detenzione domiciliare è stata decisa anche in seguito a ulteriori segnalazioni dell’Ufficio Anticrimine di Comiso e della Sezione di Polizia Stradale di Vittoria. A metà ottobre, il ragazzo era stato denunciato per possesso di armi e guida senza patente su un veicolo non assicurato: gli agenti, infatti, lo avevano trovato in possesso di un tirapugni e alla guida senza licenza.

Questa operazione rientra nell’ambito dei controlli costanti che la Polizia di Stato svolge per garantire l’osservanza delle normative e tutelare la sicurezza della comunità locale.

[image: image.png]



